IPC: в Газі розгортається найгірший сценарій голоду

Організація IPC попередила, що в Газі розгортається найгірший сценарій голоду. Зростає кількість доказів про те, що голодування, недоїдання і хвороби підвищують кількість смертей, пов'язаних з голодуванням. Поріг голоду вже досягнуто у більшості Смуги Гази, а в місті Газа – поріг недоїдання.

Недоїдання швидко прогресувало на початку липня. Понад 20 000 дітей ушпиталили в зв'язку з гострим недоїданням за період з квітня до середини липня. З них у більш ніж 3000 було тяжке недоїдання.

Лікарні повідомляли про різке зростання смертності, пов'язаної з голодом, в дітей до п'яти років. З 17 липня зафіксовано не менше 16 таких смертей.

88 % території Смуги Гази є мілітаризованими зонами або такими, з яких потрібно евакуюватися. Безпечними є менше ніж 12 % площі. За даними IPC, понад 59 500 людей у Смузі Гази були вбиті і ще 143 000 поранені за період війни між ХАМАСом та Ізраїлем. Руйнувань зазнало 70 % інфраструктури Смуги.

IPC – це глобальна ініціатива агентств ООН, груп допомоги і урядів, які визначають ступені голоду. У травні організація попереджала, що населення Гази, а це близько 2,1 млн людей, зіткнулося з "критичним ризиком" голоду та "екстремальними рівнями харчової небезпеки".

Учора низка провідних представників Організації Об'єднаних Націй виступила з повторними закликами до Ізраїлю припинити гуманітарну блокаду Смуги Гази. Генсек ООН Антоніу Гутерреш сказав, що "масове руйнування Гази неприпустиме" і повинно закінчитися, пише BBC.