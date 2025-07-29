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Google визнав провал системи сповіщення під час землетрусу у Туреччині у 2023 році

Компанія розсилає попередження у майже 100 країнах світу.

Google визнав провал системи сповіщення під час землетрусу у Туреччині у 2023 році
Фото: EPA/UPG

Техногігант Google після тривалого розслідування визнав, що у 2023 році розроблена компанією система раннього сповіщення про землетруси не спрацювала належним чином під час трагічних подій у Туреччині.

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Як пише BBC, 10 мільйонів людей у радіусі майже 100 миль від епіцентру першого поштовху силою 7,8 балів мали отримати повідомлення про необхідність вжити негайних заходів. В такому разі вони б мали щонайменше 35 секунд на те, щоб знайти укриття. Проте лише 469 користувачів Android отримали правильне сповіщення, а ще пів мільйона були попереджені лише про "незначний землетрус".

Система спостереження за землетрусами від Google працює у трохи менше ніж 100 країнах світу. Вона жодним чином не пов'язана з урядами і керується лише зі штаб-квартири компанії у Кремнієвій долині.

Внаслідок землетрусів у Туреччині у 2023 році загинули близько 55 тисяч людей, понад 100 тисяч зазнали ушкоджень. 
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