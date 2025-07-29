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Ердоган заявив про "стіл миру" у Стамбулі для завершення війни

Турецький лідер вірить, що це відбудеться в "недалекому майбутньому".

Ердоган заявив про "стіл миру" у Стамбулі для завершення війни
Реджеп Таїп Ердоган
Фото: EPA/UPG

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган висловив готовність "організувати у Стамбулі стіл миру для того, щоб кривава російсько-українська війна закінчилася".

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Як пише турецьке медіа Milliyet, після засідання уряду глава держави заявив, що від початку російського вторгнення "Туреччина дотримувалася збалансованої, справедливої та орієнтованої на мир політики". Ердоган підкреслив, що йому "вдалося не потрапити у паску з боку опозиції, яка представляла інтереси воєначальників".

Президент перелічив досягнення переговорного майданчика у Стамбулі та підтвердив готовність провести зустріч між Україною та Росією на найвищому рівні. Ердоган сподівається, що "стіл миру" вдасться провести "вже у найближчому майбутньому".
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