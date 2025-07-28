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​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 716 цілей росіян

Зокрема було уражено 14 артилерійських систем та 2 танки.

​​​За добу підрозділи угруповання СБС уразили 716 цілей росіян
Ілюстративне фото
Фото: Міноборони

Впродовж доби 27-28 липня бійці підрозділів угруповання Сил безпілотних систем (СБС) уразили 716 цілей окупантів.

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Про це повідомила пресслужба СБС.

Серед уражених російських цілей:

  • 174 одиниці особового складу, з яких 104 – ліквідовано;
  • 34 одиниці автомобільної техніки та 23 мотоцикли;
  • 14 артилерійських систем та 2 танки.

Крім того, було знищено 27 безпілотних літальних апаратів противника (типу “коптер” та “крило”), та уражено 12 точок вильоту операторів БпЛА.

Загалом у липні було знищено/уражено 21 429 цілей, з яких 4 687 – особовий склад противника.

Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 27-28 липня
Фото: СБС
Робота угруповання Сил безпілотних систем за добу 27-28 липня
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