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Генштаб: третина усіх боєзіткнень від початку доби відбулася на Покроському напрямку

По всій лінії фронту від початку доби відбулося 90 боєзітнень.

Генштаб: третина усіх боєзіткнень від початку доби відбулася на Покроському напрямку
Фото: Генштаб ЗСУ

З початку доби загальна кількість бойових зіткнень вздовж усієї лінії фронту складає 90, інформує Генштаб ЗСУ.

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Загарбники не припиняють завдавати ударів по прикордонних населених пунктах. Від вогню ворожої артилерії постраждали населені пункти Архипівка Чернігівської області; Товстодубове, Їздецьке, Біла Береза, Ходине, Бобилівка, Миропільське, Покровка, Новодмитрівка, Середина-Буда, Нова Гута, Малушине та Стара Гута Сумської області.

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках з початку доби відбулося шість боєзіткнень. Крім того, ворог завдав вісім авіаційних ударів, скинувши 21 керовану авіабомбу, а також здійснив 159 обстрілів позицій наших військ та населених пунктів, зокрема п’ять – із реактивної системи залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку ворожі підрозділи здійснили дві атаки на позиції наших військ у районах Зеленого та Красного Першого.

На Куп’янському напрямку ворог намагався штурмувати позиції українських підрозділів у районі Степової Новоселівки.

На Лиманському напрямку сьогодні агресор 19 разів атакував у районах населених пунктів Новоєгорівка, Карпівка, Зелена Долина, Ямполівка, та у бік Дронівки й Серебрянки. Наразі продовжуються п’ять боєзіткнень.

На Сіверському напрямку противник тричі намагався йти вперед поблизу Григорівки та у бік Виїмки – всі спроби ворога просунутися на позиції наших підрозділів були відбиті.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили одну атаку у напрямку Предтечиного.

На Торецькому напрямку противник шість разів атакував позиції наших військ у районах Диліївки, Торецька та Русиного Яру. На даний час один бій триває.

На Покровському напрямку сьогодні ворог 34 рази атакував позиції наших захисників у районах населених пунктів Попів Яр, Маяк, Новоекономічне, Разіне, Лисівка, Чунишине, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Горіхове, Зелений Кут та Дачне. Бої тривають у семи локаціях.

На Новопавлівському напрямку наші оборонці відбили п’ять атак ворога у районах населених пунктів Зелений Гай, Зелене Поле, Піддубне, Олександроград, Шевченко, Воскресенка та Темирівка. Ще п’ять боєзіткнень тривають.

На Гуляйпільському напрямку на цей час боєзіткнень не зафіксовано, проте ворог завдав авіаударів некерованими авіаракетами та керованими бомбами по населених пунктах Залізничне та Білогір’я.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили атаку в районі Кам’янського, під удари авіації загарбників потрапила Новоандріївка.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили три ворожі штурми.
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