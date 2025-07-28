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Ворог обстрілює Костянтинівку на Донеччині: є поранений та руйнування

Окупанти вдарили з "Смерчів" по місту.

Ворог обстрілює Костянтинівку на Донеччині: є поранений та руйнування
Фото: Сергій Горбунов

Російські окупанти атакували зі "Смерчів" місто Костянтинівка на Донеччині. Напередодні місто також постраждало від російського терору.

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Про це повідомляє очільник Костянтинівської МВА Сергій Горбунов та ДСНС України.

За інформацією рятувальників, учора під російськими обстрілами опинився житловий сектор міста. Внаслідок удару одна людина зазнала поранення, пошкоджено три приватні будинки та багатоповерхівку. Виникла пожежа в одному з приватних житлових будинків. Надзвичайники ліквідували загоряння на площі 50 кв. м.

Фото: Сергій Горбунов

28 липня окупанти здійснили черговий обстріл із РСЗВ "Смерч". За попередньою інформацією зафіксовано одне влучання по території міста. 

Унаслідок атаки постраждалих серед цивільного населення немає. Пошкоджено фасад підприємства, яке розташоване в зоні влучання.

  • Упродовж минулої доби окупанти завдали 2 597 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області, зокрема по шістьох населених пунктах.
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