Негода знеструмила 459 населених пунктів у шести областях

Станом на ранок 28 липня через несприятливі метеоумови у вигляді гроз та шквалів вітру в Україні повністю або частково були знеструмлені 459 населених пунктів у шести областях.

Про це повідомляє Укренерго.

Ремонтні бригади обленерго вже працюють над тим, щоб якнайшвидше заживити усіх абонентів.

Водночас, за інформацією системного оператора, споживання електроенергії тримається на високому рівні. Зокрема, вчора, 27 липня, добовий максимум споживання, зафіксований увечері, був на 6,8% вищим ніж максимум попередньої неділі – 20 липня. Причиною таких змін стало значне посилення спеки на всій території України порівняно із ситуацією тиждень тому.

"Хмарна погода з дощем на значній території України та утримання спеки у південних і східних областях зумовлюють необхідність ощадливого споживання електроенергії упродовж цієї доби", - зазначили в НЕК.

"Укренерго" звернулося до споживачів з проханням обмежити користування потужними електроприладами до 22:00.

Як повідомлялося, на Одещині під час негоди дерево впало на намет із підлітками. В результаті один хлопець загинув.