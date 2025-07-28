Україна сьогодні вшановує пам'ять закатованих і загиблих у російському полоні

28 липня – день, коли Росія три року тому вбила десятки полонених захисників в Оленівці.

Сьогодні Україна вперше вшановує на національному рівні пам'ять закатованих, страчених і загиблих полонених. Дату 28 липня обрали через теракт Росії проти полонених бійців "Азову" в Оленівці Донецької області.

Тоді, в ніч з 28 на 29 липня 2022-го Росія влаштувала масове убивство захисників Маріупольського гарнізону. Про це нагадали в "Азов медіа".

"За пару днів до цього, до підготовленого тюремного бараку, були переведені 198 бійців ОЗСП «Азов». Ввечері 28 липня наглядачі змусили всіх зайти всередину, натякали, що на полонених очікує смерть. Згодом поруч почала працювати ворожа артилерія, а приблизно о 23:45 у бараку пролунали два вибухи, які спричинили пожежу. 47 людей загинули відразу. Шестеро згодом стекли кров’ю. Понад 100 військовополонених отримали поранення. Кілька годин до них не допускали ні медиків з інших бараків, ні карети «швидкої». Тільки близько п’ятої ранку керівництво колонії дозволило евакуацію поранених", – йдеться у повідомленні.

Окупанти намагалися звинуватити в теракті українські війська, але не допустили до місця злочину міжнародних експертів. Місія ООН з пошуку фактів стосовно теракту в Оленівці припинила існування в 2023-му. Україна наполягає на продовженні слідства.

"Досі в російському полоні томляться тисячі українців і ми маємо пам’ятати про кожного та кожну з них. Наш сум – не мовчання, а дія. Бо пам’ять – це не лише про скорботу, а про відповідальність. Про обов’язок повернути своїх і не дозволити забути жодного. Про справедливе покарання катів, тому що без цього злочин буде повторюватися.

Зупиніться сьогодні на хвилину. Подумайте про тих, хто був закатований, загинув у полоні. І з цим відчуттям продовжуйте їхню і нашу спільну боротьбу", – закликали в "Азові".

В Офісі генпрокурора повідомили, що російські злочини проти полонених мають системний характер.

Загалом за період війни:

понад 11 000 осіб були незаконно утримувані в місцях несвободи

визнано потерпілими: понад 5 000 військових та понад 5 600 цивільних

повідомлено про підозру 534 особам

скеровано до суду обвинувальні акти щодо 365 осіб

вже 117 засуджено обвинувальними вироками.

На тимчасово окупованих територіях та в самій Росії виявлено 176 стаціонарних місць несвободи та понад 120 тимчасових (транзитних) точок утримання.

Затриманих систематично катували. Зафіксовані випадки спричинення каліцтв, опіків, психологічного знущання.

"У ході розслідування злочинів, вчинених у місцях несвободи, повідомлено про підозру понад 45 співробітників установ Федеральної служби виконання покарань рф. Серед підозрюваних – керівники російських СІЗО та колоній (м. Курськ, Старий Оскол, Пакіно), а також начальники установ на ТОТ (Суходільська, Волноваська колонії). Особливо жахливим залишається масове вбивство українських військовополонених в колонії в Оленівці: у ніч з 28 на 29 липня 2022 року внаслідок вибуху загинули щонайменше 50 осіб, ще – отримали поранення. Керівництву колонії повідомлено про підозру у залишенні поранених без медичної допомоги, що призвело до загибелі ще 9 українських воїнів", – розповіли в ОГП.