Станом на зараз вже восьмеро постраждалих у Дарницькому районі.

Уночі Росія знову атакувала Київ. В результаті постраждали вісім людей, серед яких трирічна дитина.

Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Станом на зараз вже восьмеро постраждалих у Дарницькому районі. Серед них 1 людина у тяжкому стані.

Голова КМВА Тимур Ткаченко також зазначив, що серед постраждалих – дитина 3 років з осколковими пораненнями.

Чотирьох людей госпіталізовано.

Також пошкоджено автомобілі поряд з житловим будинком, без пожежі.

Унаслідок удару пошкоджень зазнала 25-поверхівка і прилегла територія. В будинку пошкоджені вікна з 3 по 11 поверхи в одному під'їзді.

"Окремо вікна повилітали і в інших частинах будинку. Постраждав двір і припарковані поруч з будинком автомобілі", – сказав начальник Київської міської військової адміністрації.