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Росія знову атакувала Київ, серед постраждалих – трирічна дитина (доповнено)

Станом на зараз вже восьмеро постраждалих у Дарницькому районі. 

Росія знову атакувала Київ, серед постраждалих – трирічна дитина (доповнено)
Пошкоджена багатоповерхівка в Дарницькому районі
Фото: Голова КМВА в Telegram

Уночі Росія знову атакувала Київ. В результаті постраждали вісім людей, серед яких трирічна дитина. 

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Про це повідомила Київська міська військова адміністрація.

Станом на зараз вже восьмеро постраждалих у Дарницькому районі. Серед них 1 людина у тяжкому стані.

Голова КМВА Тимур Ткаченко також зазначив, що серед постраждалих – дитина 3 років з осколковими пораненнями. 

Чотирьох людей госпіталізовано. 

Також пошкоджено автомобілі поряд з житловим будинком, без пожежі.

Унаслідок удару пошкоджень зазнала 25-поверхівка і прилегла територія. В будинку пошкоджені вікна з 3 по 11 поверхи в одному під'їзді. 

"Окремо вікна повилітали і в інших частинах будинку. Постраждав двір і припарковані поруч з будинком автомобілі", – сказав начальник Київської міської військової адміністрації. 
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