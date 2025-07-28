Росіяни за добу обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

Надійшло 4 повідомлення про руйнування квартир та приватних будинків.

137 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Солодкого та Преображенки.

2 обстріли з РСЗВ накрили Камʼянське та Малинівку.

Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Степногірську, Новоандріївці та Малинівці.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Надійшло 4 повідомлення про руйнування квартир та приватних будинків.

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