Росіяни за добу обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

Упродовж доби російські окупанти завдали 523 удари по 13 населених пунктах Запорізької області.
Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Степногірську, Новоандріївці та Малинівці.
379 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.
2 обстріли з РСЗВ накрили Камʼянське та Малинівку.
137 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Солодкого та Преображенки.
Надійшло 4 повідомлення про руйнування квартир та приватних будинків.