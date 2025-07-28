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Росіяни за добу обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області

Надійшло 4 повідомлення про руйнування квартир та приватних будинків.

Росіяни за добу обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області
Фото: Запорізька ОВА

Упродовж доби російські окупанти завдали 523 удари по 13 населених пунктах Запорізької області.

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Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров. 

Війська РФ здійснили 5 авіаційних ударів по Степногірську, Новоандріївці та Малинівці. 

379 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакували Червонодніпровку, Кам'янське, Гуляйполе, Оріхів, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку та Чарівне.

2 обстріли з РСЗВ накрили Камʼянське та Малинівку.

137 артилерійських ударів завдано по території Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного, Солодкого та Преображенки.

Надійшло 4 повідомлення про руйнування квартир та приватних будинків.
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