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Росія вбила на Донеччині одну людину і поранила чотирьох

Окупанти завдали 2 597 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області, зокрема по шістьох населених пунктах.

Росія вбила на Донеччині одну людину і поранила чотирьох

За 27 липня унаслідок обстрілів Росії у Донецькій області загинула людина і поранення отримали троє поранених.

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Про це повідомили в обласній поліції.

Окупанти завдали 2 597 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області, зокрема по шістьох населених пунктах.

Руйнувань зазнали 37 цивільних об’єктів, з них 29 житлових будинків.

По Іллінівці росіяни вдарили бомбою «КАБ-250» – вбили цивільну особу, ще 3 поранили. Пошкоджено 6 приватних будинків, 2 авто.

Костянтинівку ворог атакував двома авіабомбами «КАБ-250» та БпЛА – руйнувань зазнали 13 осель та автомобіль.

На Краматорськ армія РФ спрямувала БпЛА «Молнія-2». Пошкоджено нежитлове приміщення, цивільний автомобіль. 

На Іванопілля окупанти скинули бомбу «КАБ-250» та накрили з артилерії – руйнувань зазнали 8 приватних будинків.

Крім того, сьогодні вночі внаслідок влучання дрона у Костянтинівці поранено людину, пошкоджено оселю. У Добропіллі дрон влучив у багатоквартирний будинок.
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