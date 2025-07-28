Окупанти завдали 2 597 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області, зокрема по шістьох населених пунктах.

За 27 липня унаслідок обстрілів Росії у Донецькій області загинула людина і поранення отримали троє поранених.

Про це повідомили в обласній поліції.

Окупанти завдали 2 597 ударів по лінії фронту та житловому сектору Донецької області, зокрема по шістьох населених пунктах.

Руйнувань зазнали 37 цивільних об’єктів, з них 29 житлових будинків.

По Іллінівці росіяни вдарили бомбою «КАБ-250» – вбили цивільну особу, ще 3 поранили. Пошкоджено 6 приватних будинків, 2 авто.

Костянтинівку ворог атакував двома авіабомбами «КАБ-250» та БпЛА – руйнувань зазнали 13 осель та автомобіль.

На Краматорськ армія РФ спрямувала БпЛА «Молнія-2». Пошкоджено нежитлове приміщення, цивільний автомобіль.

На Іванопілля окупанти скинули бомбу «КАБ-250» та накрили з артилерії – руйнувань зазнали 8 приватних будинків.

Крім того, сьогодні вночі внаслідок влучання дрона у Костянтинівці поранено людину, пошкоджено оселю. У Добропіллі дрон влучив у багатоквартирний будинок.