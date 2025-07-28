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Унаслідок обстрілів РФ у Кропивницькому пошкоджені будівлі ДСНС та філармонії

Загиблих і травмованих немає. 

Унаслідок обстрілів РФ у Кропивницькому пошкоджені будівлі ДСНС та філармонії

Унаслідок нічних обстрілів у Кропивницькому пошкоджена будівля та пожежно-рятувальна техніка одного з підрозділів ДСНС.

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Під час повітряної тривоги особовий склад підрозділу ДСНС перебував в укритті.

Голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович повідомив, що внаслідок обстрілів в обласному центрі локації обстежують відповідні служби. Вибуховою хвилею пошкоджено приміщення обласної філармонії.

Загиблих і травмованих немає. 

Російські військові у ніч на 26 квітня атакували цивільну інфраструктуру в одному з районів Кропивницького. Є пошкодження.
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