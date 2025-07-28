Роспропаганда найближчим часом посилить використання теми мітингів в Україні, - ЦПД

Ворожі ресурси поширюватимуть твердження, що український народ нібито вимагає "капітуляції", "повалення влади" та "припинення війни будь-якою ціною".

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони прогнозує, що в найближчі два тижні російська пропаганда посилить використання теми мітингів в Україні у своїх інформаційних кампаніях.

Про це йдеться в повідомленні ЦПД у Фейсбуці.

"Очікується, що ворожі ресурси поширюватимуть неправдиві твердження, що український народ нібито вимагає «капітуляції», «повалення влади» та «припинення війни будь-якою ціною»", - йдеться в повідомленні.

Крім того, очікується посилення інформаційних операцій ворога, спрямованих на жителів прифронтових регіонів України. Зокрема, поширюватимуться фальшиві повідомлення про нібито евакуацію працівників військових адміністрацій, провокаційні "зливи" від імені українських військових або місцевої влади тощо з метою залякування людей та створення враження обвалу оборони ЗСУ.

Також очікується, що росіяни продовжать інформаційні маніпуляції - від спроб дискредитації України у контексті переговорів у Стамбулі до розкручування теми обміну військовополоненими та підриву довіри до сил української ППО.