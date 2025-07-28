Роспропаганда найближчим часом посилить використання теми мітингів в Україні, - ЦПД

Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони прогнозує, що в найближчі два тижні російська пропаганда посилить використання теми мітингів в Україні у своїх інформаційних кампаніях.
Про це йдеться в повідомленні ЦПД у Фейсбуці.
"Очікується, що ворожі ресурси поширюватимуть неправдиві твердження, що український народ нібито вимагає «капітуляції», «повалення влади» та «припинення війни будь-якою ціною»", - йдеться в повідомленні.
Крім того, очікується посилення інформаційних операцій ворога, спрямованих на жителів прифронтових регіонів України. Зокрема, поширюватимуться фальшиві повідомлення про нібито евакуацію працівників військових адміністрацій, провокаційні "зливи" від імені українських військових або місцевої влади тощо з метою залякування людей та створення враження обвалу оборони ЗСУ.
Також очікується, що росіяни продовжать інформаційні маніпуляції - від спроб дискредитації України у контексті переговорів у Стамбулі до розкручування теми обміну військовополоненими та підриву довіри до сил української ППО.
- Як відомо, в Києві та інших містах тривають акції проти закону щодо закону про підпорядкування НАБУ і САП.
- Після масових протестів влада пообіцяла внести зміни. Президент Володимир Зеленський 23 липня анонсував новий законопроєкт, напрацьований спільно з главами НАБУ, САП і правоохоронних органів. Уже 24 липня його текст був готовий і його внесли до Верховної Ради. Він передбачає, що генпрокурор та його заступники не мають права давати вказівки прокурорам САП та здійснювати інші дії, які прямо стосуються реалізації прокурорами САП їхніх повноважень. Передати справи з НАБУ може тільки керівник САП, а не сам генпрокурор, і тільки через об'єктивні причини". В НАБУ і САП загалом законопроєктом задоволені.
- Також у ВР внесений депутатський законопроєкт про скасування скандальних змін.
- Голосувати за законопроєкт Зеленського мають 31 липня.