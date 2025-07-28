Сили оборони: ворог удвічі збільшив штурмові дії на Придніпровському напрямку

Російська армія посилює тиск на Придніпровському напрямку. Там кількість ворожих штурмових дій збільшилася на 55% порівняно із попереднім тижнем.

Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, пише "Укрінформ".

"Порівняно з минулим тижнем на Придніпровському напрямку на 55% зросла кількість штурмових дій, які проводить ворог по всій острівній зоні дельти річки Дніпро, починаючи з півдня, де острови Забич і Козулиський, і закінчуючи залізничним Антонівським мостом, включаючи такі острови, де раніше досить рідко тривали штурмові дії. Наприклад, острови Білогрудий, Великий Потьомкін — там доволі рідко тривали бойові зіткнення, а зараз, на минулому тижні по декілька бойових зіткнень ми фіксуємо", — каже речник.

Такоє на 10-15% зросло застосування ворогом FPV-дронів на Придніпровському напрямку, зокрема фіксують приблизно 220-250 на добу.

"Зросла кількість авіаційних ударів, які ворог здійснює, зокрема, некерованими авіаційними ракетами. Щодня у нас буквально там п'ять-сім ударів", — додає Волошин.