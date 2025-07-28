Розвідка: КНДР передала Росії 6,5 млн боєприпасів та понад 600 артсистем

Співпраця між КНДР та Росії у воєнно-технічній сфері є обопільно вигідною.

Північна Корея передала Росії близько 6,5 млн артилерійських снарядів різних калібрів і сотні артсистем, розповіли у Службі зовнішньої розвідки у відповідь на запит LIGA.net.

КНДР залишається для Росії основним іноземним постачальником боєприпасів практично до усіх артилерійських систем. Зокрема, КНДР постачає для ЗС РФ міни калібру 82, 120, 140 мм, артилерійські (реактивні) снаряди калібрів 122, 130, 152 та 170 мм.

У розвідці акцентують, усього КНДР передала РФ щонайменше 6,5 млн одиниць боєприпасів калібрів 122 або 152 мм.

Крім того, за даними СЗРУ, Північна Корея надала Росії близько 600 різноманітних артилерійських (реактивних) систем, мінометів і ракетних комплексів власної розробки, а саме:

декілька самохідних пускових установок ОТРК KN-23/24 та 600 мм реактивних систем залпового вогню KN-25;

близько 120 одиниць 240 мм реактивних систем залпового вогню М-1991;

близько 120 одиниць 170 мм самохідних гаубиць М-1989 Koksan;

близько 100 одиниць 122 мм причіпних гаубиць Д-74И;

близько 100 одиниць 140 мм мінометів М-1982;

щонайменше 165 одиниць 107 мм РСЗВ Туре 63.

"Співпраця між КНДР та Росії у воєнно-технічній сфері є обопільно вигідною. КНДР – отримує можливість перевірити та вдосконалити зброю власного виробництва у сучасних бойових умовах, Росія – компенсувати бойові втрати", – додають у розвідці.