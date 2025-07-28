ЦПД: РФ поширює фейкове відео із начебто розстрілом командира українським військовим

Поширення подібних фейків є частиною інформаційної операції РФ, спрямованої на підрив довіри до ЗСУ.

Російські пропагандисти поширюють у мережі відео про начебто "військовослужбовця ЗСУ", який "розстріляв командира" і "здався в полон" росіянам.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

"Російська пропаганда поширює чергове постановочне відео з метою дискредитації Збройних Сил України та дестабілізації українського суспільства. Цього разу вигадали історію про буцімто українського військового, який "розстріляв командира" і "здався в полон" росіянам", — ідеться у повідомленні.

У ЦПД зазначають, що у фейковому відео росіяни використовують класичний набір російських наративів: насильство з боку командування, примусова мобілізація та "гуманність" російського полону.

Відео має ознаки фейку, зокрема немає жодних деталей, за допомогою яких можна було б встановити час і місце подій, військовий підрозділ чи особисті дані фігурантів.

Обличчя військового замасковане, жодних шевронів чи доказів належності до ЗСУ немає. Риторика героя відео копіює типові штампи кремлівської пропаганди.

У Центрі наголошують, що поширення подібних фейків є частиною інформаційної операції РФ, спрямованої на підрив довіри до Сил оборони України, зниження бойового духу та зрив мобілізаційних процесів.

ЦПД неодноразово спростовував фейки російської пропаганди про нібито насильство щодо військовослужбовців з боку командування, зокрема нещодавно росіяни поширили ролик із буцімто "покаранням" військового, якого прив’язали до дерева з пакетом на голові та вимагали з нього гроші.