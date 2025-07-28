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Трамп сказав, що розчарований Путіним і скорочує 50-денний ультиматум для РФ (доповнено)

"Я розчарований президентом Путіним, дуже розчарований ним", — сказав Трамп.

Трамп сказав, що розчарований Путіним і скорочує 50-денний ультиматум для РФ (доповнено)
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп заявив, що скоротить 50-денний термін, який він дав російському лідеру Володимиру Путіну для досягнення перемир'я з Україною.

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Під час спілкування із журналістами у Шотландії у рамках зустрічі із прем'єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Трамп заявив, що розчарований Путіним через продовження війни, пише Bloomberg.

"Я розчарований президентом Путіним, дуже розчарований ним. Тому нам доведеться подивитися, і я скорочу ці 50 днів, які я йому дав, до меншої кількості", – сказав президент Трамп.

Як пише "Укрінформ", під час зустрічі з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, Трамп заявив, що встановлює новий термін – близько десяти або дванадцяти днів від сьогодні. "Немає сенсу чекати", – наголосив Трамп.
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