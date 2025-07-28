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У Бангкоку внаслідок стрілянини на ринку загинуло п'ятеро людей

Підозрюваний у нападі помер після самогубства.

У Бангкоку внаслідок стрілянини на ринку загинуло п'ятеро людей
Фото: EPA/UPG

Сьогодні у Бангкоку внаслідок масової стрілянини на продуктовому ринку загинуло п'ятеро людей, повідомляє BBC.

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Підозрюваний у нападі помер після самогубства, підтвердила поліція столиці Таїланду.

Четверо загиблих були охоронцями, а п'ята жертва працювала на ринку. Ще два продавці отримали поранення.

Лейтенант поліції Сіам Бунсом повідомив місцевим ЗМІ, що стрілець був тайцем, і раніше у нього були конфлікти з охоронцями ринку.

Він також повідомив журналістам, що інцидент зі стріляниною не пов'язаний з конфліктом Таїланду з Камбоджею.

Фото: EPA/UPG

Рівень володіння зброєю в Таїланді відносно високий для регіону, а масові стрілянини не є поширеним явищем, але в останні роки в країні сталося кілька смертельних випадків.

  • У 2023 році 14-річний хлопчик убив двох людей та поранив п'ятьох інших під час стрілянини в елітному торговому центрі в центрі Бангкока.
  • У жовтні 2022 року колишній поліцейський убив щонайменше 37 людей, більшість з яких були дітьми, внаслідок нападу з використанням вогнепальної зброї та ножа в дитячому садку в провінції Нонг Буалампху на північному сході Таїланду.
  • У 2020 році солдат убив 29 людей та поранив десятки інших у місті Накхонратчасіма.
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