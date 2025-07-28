У Бангкоку внаслідок стрілянини на ринку загинуло п'ятеро людей

Сьогодні у Бангкоку внаслідок масової стрілянини на продуктовому ринку загинуло п'ятеро людей, повідомляє BBC.
Підозрюваний у нападі помер після самогубства, підтвердила поліція столиці Таїланду.
Четверо загиблих були охоронцями, а п'ята жертва працювала на ринку. Ще два продавці отримали поранення.
Лейтенант поліції Сіам Бунсом повідомив місцевим ЗМІ, що стрілець був тайцем, і раніше у нього були конфлікти з охоронцями ринку.
Він також повідомив журналістам, що інцидент зі стріляниною не пов'язаний з конфліктом Таїланду з Камбоджею.
Рівень володіння зброєю в Таїланді відносно високий для регіону, а масові стрілянини не є поширеним явищем, але в останні роки в країні сталося кілька смертельних випадків.
- У 2023 році 14-річний хлопчик убив двох людей та поранив п'ятьох інших під час стрілянини в елітному торговому центрі в центрі Бангкока.
- У жовтні 2022 року колишній поліцейський убив щонайменше 37 людей, більшість з яких були дітьми, внаслідок нападу з використанням вогнепальної зброї та ножа в дитячому садку в провінції Нонг Буалампху на північному сході Таїланду.
- У 2020 році солдат убив 29 людей та поранив десятки інших у місті Накхонратчасіма.