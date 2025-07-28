Мирні переговори між Таїландом і Камбоджею відбудуться сьогодні в Малайзії

Анвар Ібрагім прийматиме голові урядів двох країн у Куала-Лумпурі

Сьогодні о 15:00 за місцевим часом у столиці Малайзії Куала-Лумпур мають розпочатися мирні переговори між Таїландом і Камбоджею. Тайську делегацію очолить прем'єр-міністр Пхумтам Вечаячай, камбоджійську – прем'єр-міністр Хун Манет, пише BBC.

Прийматиме переговори малайзійський лідер Анвар Ібрагім. На зустрічі будуть і посадовці Китаю та США.

Зіткнення, що почалися в прикордонній зоні минулого четверга, призвели до десятків жертв. Таїланд повідомляв про 22 загиблих, зокрема 14 – цивільних. Камбоджа число потерпілих не озвучувала.

Учора президент США Дональд Трамп висунув лідерам Таїланду і Камбоджі ультиматум припинити бої, інакше він не починатиме перемовини про зниження тарифів.

Сьогодні прем’єр-міністр Камбоджі Хун Манет в X сказав, що мета перемовин в Малайзії – "досягти негайного припинення вогню".

Суперечки довкола територій тривали між Камбоджею і Таїландом десятиліттями. Крани мають 800 кілометрів спільного кордону, і деякі ділянки залишаються спірними.

Цього року напруга між країнами зросла. У травні солдати Камбоджі хотіли вирити окоп на спірній ділянці кордону, що призвело до стрілянини і загибелі одного громадянина Камбоджі. Відтоді в прикордонні перебували додаткові війська обох країн, писало Deutsche Welle.

24 липня почалися прикордонні сутички, які тривають до тепер.