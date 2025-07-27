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У ДР Конго повстанці вбили у церкві 38 людей

Вважається, що напад у Команді, місті на північному сході країни, здійснили озброєні повстанці ADF.

У ДР Конго повстанці вбили у церкві 38 людей
Фото: aa.com.tr

Повстанці, яких підтримує “Ісламська держава”, вбили 38 людей у неділю під час нападу на церкву на сході Конго, повідомили міські чиновники.

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Про це пише Reuters.

Вважається, що напад у Команді, місті на північному сході Демократичної Республіки Конго, здійснили озброєні повстанці ADF, повідомили офіційні особи.

Жан Като, чиновник міської адміністрації, сказав, що віряни брали участь у нічній месі, коли повстанці увірвалися до церкви зранку у неділю.

38 людей загинули, 15 отримали поранення, а кілька інших досі зникли безвісти, повідомили офіційні особи.Крістоф Муньяндеру, правозахисник, присутній на місці події в Команді, сказав, що вночі чулися постріли, але спочатку люди подумали, що це злодії.

“Повстанці переважно нападали на християн, які ночували в католицькій церкві. На жаль, цих людей убили мачете або кулями”, ‒ сказав Муньяндеру.

Місія ООН зі стабілізації в Демократичній Республіці Конго засудила нещодавнє відновлення інцидентів насильства в провінції, де стався цей напад.
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