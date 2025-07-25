МЗС та Товариство Червоного Хреста України уклали Меморандум про співпрацю

Міністерство закордонних справ уклало Меморандум про співпрацю із Товариством Червоного Хреста України.

"25 липня у ході щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ 2025 міністр закордонних справ України Андрій Сибіга та генеральний директор Товариства Червоного Хреста України Максим Доценко підписали Меморандум про співпрацю між МЗС та ТЧХУ", – йдеться у повідомленні пресслужби міністерства.

Зазначається, що цей документ став логічним продовженням домовленостей, які раніше були досягнені під час зустрічі міністра з керівництвом ТЧХУ на початку липня.

Меморандум дозволить низці українських дипломатичних місій втілити важливі гуманітарні проєкти у тісному партнерстві з ТЧХУ. Він створює рамку для спільного гуманітарного реагування в країнах, які потребують цього найбільше, зокрема у Африці. Йдеться про допомогу в сфері охорони здоровʼя, доступу до освіти для дітей, реалізацію спільних інфраструктурних проєктів та інші напрями, втілення яких стане можливим найближчим часом завдяки цьому документу.

У міністерстві кажуть, що раніше Товариство зарекомендувало себе як ключовий гуманітарний партнер у подоланні наслідків збройної агресії Росії проти України. Унікальний досвід, набутий ТЧХУ в умовах повномасштабної війни, може бути корисним для багатьох країн, зокрема у Африці.

Тому важливим є перенесення досвіду ТЧХУ до країн Африки, де гуманітарна ситуація часто залишається складною, а потреба у надійних партнерах із довірою з боку місцевих громад — критичною.