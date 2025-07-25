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Стефанчук запросив спікера Конгресу Джонсона до України

Поки домовилися зустрітися на полях G7 у Канаді.

Стефанчук запросив спікера Конгресу Джонсона до України
Фото: Facebook

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook повідомив про проведену розмову зі спікером Палати представників Конгресу США, республіканцем Майком Джонсоном.

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За словами Стефанчука, діалог стосувався шляхів стримування Росії. Український спікер наголосив американському колезі на важливості посилення санкційного тиску. Сторони домовилися поглиблювати парламентську взаємодію.

Стефанчук запросив Джонсона особисто відвідати Київ. Поки ж зустріч двох очільників законодавчих органів запланована на вересень у Канаді - там відбудеться парламентський саміт країн "Великої сімки".

Джонсон - суперечлива для України політична фігура: він неодноразово критично висловлювався про обсяги американської військової та фінансової допомоги нашій державі та був одним з тих, хто у першій половині 2024 року гальмував схваленням Конгресом грошей для України.  
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