Стефанчук запросив спікера Конгресу Джонсона до України

Поки домовилися зустрітися на полях G7 у Канаді.

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook повідомив про проведену розмову зі спікером Палати представників Конгресу США, республіканцем Майком Джонсоном.

За словами Стефанчука, діалог стосувався шляхів стримування Росії. Український спікер наголосив американському колезі на важливості посилення санкційного тиску. Сторони домовилися поглиблювати парламентську взаємодію.

Стефанчук запросив Джонсона особисто відвідати Київ. Поки ж зустріч двох очільників законодавчих органів запланована на вересень у Канаді - там відбудеться парламентський саміт країн "Великої сімки".

Джонсон - суперечлива для України політична фігура: він неодноразово критично висловлювався про обсяги американської військової та фінансової допомоги нашій державі та був одним з тих, хто у першій половині 2024 року гальмував схваленням Конгресом грошей для України.