Сьогодні представники США і Китаю обговорять продовження торгового перемир’я

Сьогодні представники США та Китаю зустрінуться, щоб продовжити термін дії “тарифної розрядки” після закінчення терміну в середині серпня та обговорити інші способи подальшого зниження торговельної напруженості.

Про це пише Bloomberg.

Віцепрем'єр Китаю Хе Ліфен та міністр фінансів США Скотт Бессент очолять делегації у Стокгольмі ‒ це їхня третя зустріч менше ніж за три місяці.

Порядок денний включає обговорення того, як довго можуть продовжити чинне тарифне перемир'я, а також мита США, пов'язані з торгівлею фентанілом та закупівлею Китаєм підсанкційної російської та іранської нафти.

Зустріч відбувається на тлі того, як Сполучені Штати наближаються до терміну 1 серпня для укладення торговельних угод з десятками країн.

Переговори з Пекіном йдуть за іншим сценарієм, причому ставки для Китаю значно вищі, ніж для інших країн, що робить двосторонню торгівлю набагато дорожчою.

Бессент нещодавно заявив, що США використають переговори цього тижня, щоб визначити, що “ймовірно буде продовженням” поточної тарифної паузи, додавши: “Я думаю, що торгівля з Китаєм у дуже хорошому становищі”.

Будь-який прорив може допомогти підготувати ґрунт для зустрічі президента Дональда Трампа зі своїм колегою Сі Цзиньпіном, можливо, на великому саміті пізніше цього року в Південній Кореї. Китайський лідер запросив Трампа ‒ разом з першою леді Меланією Трамп ‒ відвідати Китай під час телефонної розмови минулого місяця, але терміни ще не встановлені.