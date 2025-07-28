Служба безпеки та Національна поліція затримали 15 ділків, які намагалися налагодити нелегальний продаж “трофейної” зброї в Україні, йдеться у пресрелізі відомств.

Зловмисників затримали у столичному, південному та західному регіонах нашої держави.

Серед вилученого у фігурантів – арсенали російських гранатометів, снайперських гвинтівок, автоматів та 9 кг вибухівки.

Так, у Києві викрито трьох “колекціонерів” зброї, які вивозили озброєння з місць колишніх боїв у фронтових районах для продажу в столиці. Під час пошуку клієнтів вони ховали засоби ураження, зокрема автомати Калашникова у своїх квартирах та спеціально орендованому гаражному боксі.

У Чернівцях затримано ще трьох учасників організованого злочинного угруповання, які намагалися продати ручний протитанковий гранатомет і 35 тротилових шашок з підривниками та електродетонаторами.

У Херсонській області викрили жителя Бериславського району, раніше судимого за крадіжки і наркоторгівлю, який згодом «перекваліфікувався» на підпільного торгівця зброєю. За матеріалами справи, він облаштував у підвалі свого будинку схрон, в якому зберігав бойові гранати і протитанкові міни для подальшого збуту.

На Прикарпатті затримано ділків з Коломийського та Косівського районів області, які підшукували кримінальників, щоб реалізувати їм три десятки осколкових гранат.

У Чернігові правоохоронці викрили ще пʼятьох ділків. Серед них – 38-річний місцевий кримінальник, який уже відбував тюремні строки за крадіжки та наркоторгівлю і знаходився в СІЗО за новими епізодами злочинів.

Перебуваючи під арештом, рецидивіст залучив спільників «на волі» для продажу зброї, яку вони вивозили з районів колишніх боєзіткнень, а потім ховали у схрони під час пошуку покупців.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України (незаконне поводження зі зброєю та боєприпасами або вибуховими речовинами).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 7 років позбавлення волі.