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ДБР прозвітувало про понад 4 тисячі корупційних проваджень за пів року

До суду передали 285 обвинувальних актів щодо 429 осіб.

ДБР прозвітувало про понад 4 тисячі корупційних проваджень за пів року
Ілюстративне фото
Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань прозвітувало, що у першому півріччі 2025 року розслідувало 4 258 кримінальних проваджень, пов’язаних із корупційними злочинами.

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До суду передали 285 обвинувальних актів щодо 429 осіб, серед яких:

  • 1 член Кабінету Міністрів;
  • 161 правоохоронець;
  • 17 податківців;
  • 32 митники;
  • 4 працівники Державної кримінально-виконавчої служби;
  • 17 представників лісової охорони;
  • 197 інших осіб.

Зазначається, що сума неправомірної вигоди, яку отримали фігуранти справ, перевищує 29,8 млн грн.

"Державі завдано збитків на 1 млрд 738 млн грн, з яких вже відшкодовано майже 15 млн грн. Також суд арештував майно фігурантів на 337 млн грн для подальшої компенсації завданих збитків", – повідомили у бюро. 

Фото: ДБР
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