ДБР прозвітувало про понад 4 тисячі корупційних проваджень за пів року

Державне бюро розслідувань прозвітувало, що у першому півріччі 2025 року розслідувало 4 258 кримінальних проваджень, пов’язаних із корупційними злочинами.
До суду передали 285 обвинувальних актів щодо 429 осіб, серед яких:
- 1 член Кабінету Міністрів;
- 161 правоохоронець;
- 17 податківців;
- 32 митники;
- 4 працівники Державної кримінально-виконавчої служби;
- 17 представників лісової охорони;
- 197 інших осіб.
Зазначається, що сума неправомірної вигоди, яку отримали фігуранти справ, перевищує 29,8 млн грн.
"Державі завдано збитків на 1 млрд 738 млн грн, з яких вже відшкодовано майже 15 млн грн. Також суд арештував майно фігурантів на 337 млн грн для подальшої компенсації завданих збитків", – повідомили у бюро.