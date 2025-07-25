ДБР прозвітувало про понад 4 тисячі корупційних проваджень за пів року

Державне бюро розслідувань прозвітувало, що у першому півріччі 2025 року розслідувало 4 258 кримінальних проваджень, пов’язаних із корупційними злочинами.

До суду передали 285 обвинувальних актів щодо 429 осіб, серед яких:

1 член Кабінету Міністрів;

161 правоохоронець;

17 податківців;

32 митники;

4 працівники Державної кримінально-виконавчої служби;

17 представників лісової охорони;

197 інших осіб.

Зазначається, що сума неправомірної вигоди, яку отримали фігуранти справ, перевищує 29,8 млн грн.

"Державі завдано збитків на 1 млрд 738 млн грн, з яких вже відшкодовано майже 15 млн грн. Також суд арештував майно фігурантів на 337 млн грн для подальшої компенсації завданих збитків", – повідомили у бюро.