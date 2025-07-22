Суд розпочав підготовче засідання у справі міського голови Мукачева Андрія Балоги

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розпочав підготовче засідання у справі міського голови Мукачева Андрія Балоги, але засідання відклали у звʼязку із неявкою обвинуваченої.

Про це пише громадська організація Transparency International Ukraine.

"У цій справі фігурують міський голова Мукачева Андрій Балога, голова Мукачівської районної ради Михайло Ланьо, ексначальник відділу земельних відносин Управління комунальної власності Мукачівської міської ради Артур Саміляк, а також власники компанії-оцінювачки та оцінювачі Віталій Залужний, Сергій Филь, Наталія Чередниченко", – зазначили у ГО.

На засідання не з'явилася оцінювачка земельної ділянки Наталія Чередниченко. Щодо неї здійснювали спеціальне досудове розслідування. На засіданні стало відомо, що її заарештували у Німеччині для вирішення екстрадиції, допитали за кордоном і звільнили з-під арешту.

Прокурор направив до суду клопотання про здійснення спеціального судового провадження щодо Чередниченко. Якщо суд задовольнить це клопотання, справа щодо обвинуваченої буде розглядатися заочно. Якщо обвинувачену екстрадують, тоді процес буде відбуватися в загальному порядку.

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