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Суд розпочав підготовче засідання у справі міського голови Мукачева Андрія Балоги

Засідання відклали у звʼязку із неявкою обвинуваченої.

Суд розпочав підготовче засідання у справі міського голови Мукачева Андрія Балоги
Фото: СБУ

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розпочав підготовче засідання у справі міського голови Мукачева Андрія Балоги, але засідання відклали у звʼязку із неявкою обвинуваченої.

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Про це пише громадська організація Transparency International Ukraine.

"У цій справі фігурують міський голова Мукачева Андрій Балога, голова Мукачівської районної ради Михайло Ланьо, ексначальник відділу земельних відносин Управління комунальної власності Мукачівської міської ради Артур Саміляк, а також власники компанії-оцінювачки та оцінювачі Віталій Залужний, Сергій Филь, Наталія Чередниченко", – зазначили у ГО. 

На засідання не з'явилася оцінювачка земельної ділянки Наталія Чередниченко. Щодо неї здійснювали спеціальне досудове розслідування. На засіданні стало відомо, що її заарештували у Німеччині для вирішення екстрадиції, допитали за кордоном і звільнили з-під арешту. 

Прокурор направив до суду клопотання про здійснення спеціального судового провадження щодо Чередниченко. Якщо суд задовольнить це клопотання, справа щодо обвинуваченої буде розглядатися заочно. Якщо обвинувачену екстрадують, тоді процес буде відбуватися в загальному порядку.

Деталі справи

  • НАБУ та САП підозрюють міського голову Мукачева Андрія Балогу у забезпеченні прийняття рішення про продаж земельної ділянки, що була у комунальній власності, за заниженою вартістю. Як наслідок, громаді Мукачева завдано збитків на майже 75 млн грн. 
  • За даними Національного антикорупційного бюро, мер "протиснув" прийняття на сесії міськради рішення про продаж за заниженою у майже дев'ять разів вартістю земельної ділянки стадіону "Авангард" у Мукачеві приватному товариству, фактичним контролером якого є голова районної ради – колишній нардеп.
  • За даними проєкту "ВАКС вирішив", серед причетних до справи є Артур Саміляк – ексначальник відділу земельних відносин Управління комунальної власності Мукачівської міської ради; Михайло Ланьо – голова Мукачівської районної ради Мукачева, колишній власник ТОВ «Універсал-М»; Сергій Филь – оцінювач з експертної грошової оцінки земельних ділянок, співзасновник і директор ТОВ «Біном Груп»; Віталій Залужний – співзасновник та колишній директор ТОВ «Біном Груп», один із засновників та директор ТОВ «Консалтингова компанія “Форекс”».
  • У червні минулого року ВАКС обрав запобіжний захід Балозі у вигляді тримання під вартою. Пізніше за нього внесли заставу. 
  • У цій справі ВАКС арештував також колишнього начальника відділу комунальної власності та земельних відносин міської ради. Наразі Филь та Залужний перебувають у СІЗО.
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