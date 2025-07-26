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Росія застосовує на війні нові авіабомби УМПБ-5 з дальністю до 100 км

Боєприпас має бойову частину вагою 250 кг — утричі більше, ніж УМПБ Д-30 (100 кг).

Росія застосовує на війні нові авіабомби УМПБ-5 з дальністю до 100 км
Армія окупантів
Фото: соцмережі окупантів

Окупанти вже два місяці використовують новий міжвидовий плануючий боєприпас УМПБ-5, який має більшу потужність і дальність, ніж раніше відомий УМПБ Д-30. 

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Про це повідомив начальник управління протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко, пише «Укрінформ».

За його словами, УМПБ-5 вперше зафіксували на території Сумської області, а по Харкову - 24 липня. Наступного дня, 25 липня, цим боєприпасом також завдали удару по місту.

«УМПБ-5 - новий боєприпас, який росіяни почали використовувати близько двох місяців тому. Перше застосування в Україні фіксувалося на території Сумської області. У Харкові вперше - 24 липня. Наразі вони його ще тестують, і точні характеристики достеменно не відомі. Знаємо, що дальність пусків боєприпасу становить близько 100 кілометрів. УМПБ Д-30 запускалися із приблизно 80 кілометрів», — розповів Борисенко.

За попередніми даними, нова бомба має бойову частину вагою 250 кг — утричі більше, ніж УМПБ Д-30 (100 кг). Крім того, для корпусу використано інший, товстіший метал.
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