Росія застосовує на війні нові авіабомби УМПБ-5 з дальністю до 100 км

Окупанти вже два місяці використовують новий міжвидовий плануючий боєприпас УМПБ-5, який має більшу потужність і дальність, ніж раніше відомий УМПБ Д-30.

Про це повідомив начальник управління протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Харківської обласної прокуратури Спартак Борисенко, пише «Укрінформ».

За його словами, УМПБ-5 вперше зафіксували на території Сумської області, а по Харкову - 24 липня. Наступного дня, 25 липня, цим боєприпасом також завдали удару по місту.

«УМПБ-5 - новий боєприпас, який росіяни почали використовувати близько двох місяців тому. Перше застосування в Україні фіксувалося на території Сумської області. У Харкові вперше - 24 липня. Наразі вони його ще тестують, і точні характеристики достеменно не відомі. Знаємо, що дальність пусків боєприпасу становить близько 100 кілометрів. УМПБ Д-30 запускалися із приблизно 80 кілометрів», — розповів Борисенко.

За попередніми даними, нова бомба має бойову частину вагою 250 кг — утричі більше, ніж УМПБ Д-30 (100 кг). Крім того, для корпусу використано інший, товстіший метал.