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Росіяни знищили ТЦ "Епіцентр" у Кам'янському на Дніпропетровщині

З початку повномасштабного вторгнення РФ повністю знищила сім торгових центрів "Епіцентру".

Росіяни знищили ТЦ "Епіцентр" у Кам'янському на Дніпропетровщині
Фото: "Епіцентр"

У ніч 26 липня під час масованого обстрілу Дніпропетровщини росіяни знищили торговельний центр "Епіцентр" у місті Кам’янське.

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Про це йдеться у заяві "Епіцентру".

"ТЦ площею понад 11 000 м² було повністю знищено. Це чергова жахлива втрата для нашої компанії та ще один удар по цивільній інфраструктурі України", ідеться у повідомленні.

Унаслідок удару жоден із працівників не постраждав.

"Ми обов’язково відновимо роботу в Кам’янському. Але зараз — ми разом з нашими працівниками, мешканцями міста, усіма, для кого ця втрата болить так само, як і нам", – додають у повідомленні.

З початку повномасштабного вторгнення РФ повністю знищила сім торгових центрів у Маріуполі, Чернігові, Бучі, Нікополі, Харкові та два у Херсоні загальною площею понад 125 600 кв. м. 

Ще два торгових центри припинили працювали внаслідок пошкоджень і близькості до зон бойових дій, а ТЦ у Мелітополі опинився під окупацією.

Це не просто руїни будівель — це зруйнований спокій, знищене мирне життя. 

Але разом з нашою великою командою ми продовжимо розвиватися та залишатися символом незламності українців. 
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