ЦПД: Кремль кидає "спецназ", щоб врятувати демографію Росії

У РФ усе настільки добре з демографією, що в уряді створили "демографічний спецназ", пише Центр протидії дезінформації.

Як заявила голова ради федерації парламенту РФ Валентина Матвієнко, завдяки цьому "загону чиновників" орієнтація на сімейні цінності "стала загальнодержавною справою".

За інформацією ЦПД, Росія переживає найглибшу демографічну кризу за понад два століття: торік народилося лише 1,22 млн дітей – найменше з 1999 року.

Порівняно з 2023-м роком народжуваність скоротилася на 3,4%, а порівняно з 2014-м – на понад третину. У I кварталі 2025 року народжуваність впала ще на 4%, що стало історичним мінімумом.

Детальну демографічну статистику по місяцях і регіонах – чисельність населення, кількість народжених, померлих, шлюбів та розлучень країна-агресор засекретила.

"Демографічна катастрофа триває, але замість реальних рішень – заклики влади до збільшення кількості дітей, запровадження додаткових перепонів для абортів, а тепер ще й театр зі "спецназом" та "заступниками по дітях" у кожному міністерстві. Очевидно, в кремлі вирішили: раз народ не хоче – змусимо по-гвардійськи", – ідеться у повідомленні.

У Центрі додають, що фактичне вимирання країни російські посадовці прикривають словами про "традиційні цінності". Але жодна пропаганда не здатна зупинити демографічну катастрофу, якщо влада десятиліттями інвестує у війну, репресії й страх замість життя.