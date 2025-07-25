"Можливо, так", — Трамп припустив запровадження вторинних санкцій проти РФ раніше

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу припустив запровадження вторинних санкцій проти РФ навіть раніше оголошеного ним строку.

Як пише "Інтерфакс-Україна", на запитання журналіста чи наблизився він до введення вторинних санкцій проти РФ, Трамп відповів: "Ми розглядаємо всю цю ситуацію. Можливо, нам доведеться запровадити проти них вторинні санкції".

Також на запитання чи розглядає він можливість запровадження вторинних санкцій раніше, ніж через 50 днів, Трамп відповів: "Можливо, так".