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"Можливо, так", — Трамп припустив запровадження вторинних санкцій проти РФ раніше

Наразі адміністрація Білого дому "розглядає всю цю ситуацію".

"Можливо, так", — Трамп припустив запровадження вторинних санкцій проти РФ раніше
Донаьд Трамп
Фото: EPA/UPG

Президент США Дональд Трамп під час брифінгу припустив запровадження вторинних санкцій проти РФ навіть раніше оголошеного ним строку.

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Як пише "Інтерфакс-Україна", на запитання журналіста чи наблизився він до введення вторинних санкцій проти РФ, Трамп відповів: "Ми розглядаємо всю цю ситуацію. Можливо, нам доведеться запровадити проти них вторинні санкції".

Також на запитання чи розглядає він можливість запровадження вторинних санкцій раніше, ніж через 50 днів, Трамп відповів: "Можливо, так".
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