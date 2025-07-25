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Єврокомісія розблокувала кошти програми EU4Health на понад пів мільярда євро

Значні скорочення фінансування вже серйозно вплинули на неурядові організації та групи громадянського суспільства, що працюють у секторі охорони здоров'я.

Єврокомісія розблокувала кошти програми EU4Health на понад пів мільярда євро
Фото: pixabay

Європейська комісія оприлюднила програму роботи на 2025 рік для свого бюджету на охорону здоров'я розміром 571 мільйонів євро ‒ флагманську програму EU4Health, яку створили після пандемії короновірусу.

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Про це повідомляють Euronews.

“Публікація поклала край місяцям невизначеності та затримок, коли значні скорочення фінансування вже серйозно вплинули на неурядові організації та групи громадянського суспільства, що працюють у секторі охорони здоров'я”, ‒ зазначає видання.

Речник Комісії пояснив затримку кількома факторами, зокрема початком роботи нової Комісії торік у грудні, оновленням мандатів комісарів та перенаправлення мільярда євро з EU4Health на підтримку України у лютому 2024 року.

Також тривожним для неурядових організацій є повне скасування операційних грантів — коштів, що підтримують щоденну діяльність організацій. Фінансуються лише конкретні проєкти. Зазначимо, багато напрямків, як от цифрове здоров’я чи боротьба із забрудненням повітря не вкладаються в рамки окремих проєктів.

Затримка з оприлюдненням робочої програми призвела до того, що низці громадських організацій у сфері охорони здоров'я довелося скоротити персонал та призупинити роботу.

Зокрема, Європейський альянс громадського здоров'я (EPHA) ‒ одна з найбільших громадських організацій, що спеціалізуються на охороні здоров'я в Європі, була змушена скоротити свій персонал на 40% цього року через невизначеність та скорочення фінансування.
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