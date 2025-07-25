Єврокомісія розблокувала кошти програми EU4Health на понад пів мільярда євро

Значні скорочення фінансування вже серйозно вплинули на неурядові організації та групи громадянського суспільства, що працюють у секторі охорони здоров'я.

Європейська комісія оприлюднила програму роботи на 2025 рік для свого бюджету на охорону здоров'я розміром 571 мільйонів євро ‒ флагманську програму EU4Health, яку створили після пандемії короновірусу.

Про це повідомляють Euronews.

“Публікація поклала край місяцям невизначеності та затримок, коли значні скорочення фінансування вже серйозно вплинули на неурядові організації та групи громадянського суспільства, що працюють у секторі охорони здоров'я”, ‒ зазначає видання.

Речник Комісії пояснив затримку кількома факторами, зокрема початком роботи нової Комісії торік у грудні, оновленням мандатів комісарів та перенаправлення мільярда євро з EU4Health на підтримку України у лютому 2024 року.

Також тривожним для неурядових організацій є повне скасування операційних грантів — коштів, що підтримують щоденну діяльність організацій. Фінансуються лише конкретні проєкти. Зазначимо, багато напрямків, як от цифрове здоров’я чи боротьба із забрудненням повітря не вкладаються в рамки окремих проєктів.

Затримка з оприлюдненням робочої програми призвела до того, що низці громадських організацій у сфері охорони здоров'я довелося скоротити персонал та призупинити роботу.

Зокрема, Європейський альянс громадського здоров'я (EPHA) ‒ одна з найбільших громадських організацій, що спеціалізуються на охороні здоров'я в Європі, була змушена скоротити свій персонал на 40% цього року через невизначеність та скорочення фінансування.