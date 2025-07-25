Суд ООН вперше висловився щодо зміни клімату: викиди можуть бути підставою для міжнародних позовів

Судді назвали глобальне потепління "терміновою та екзистенційною загрозою" і встановили, що всі держави зобов'язані обмежити глобальне потепління до 1,5°C.

Міжнародний суд ООН висловив консультативний висновок, що держави повинні захищати людей від “термінової та екзистенційної загрози” зміни клімату.

Про це пише New York Times, зазначаючи, що це є важливим моментом для глобального екологічного руху та для країн, які найбільше ризикують зазнати шкоди.

Це був перший випадок, коли суд, який є найвищим судовим органом Організації Об'єднаних Націй, висловився щодо зміни клімату. В одностайній думці зазначено, що нездатність країн вжити заходів для захисту кліматичної системи може становити “міжнародно протиправне діяння”.

Суд також встановив, що захист навколишнього середовища є “передумовою” для забезпечення прав людини, і назвав державну підтримку виробництва викопного палива потенційним порушенням цих принципів.

“Навколишнє середовище є основою людського життя, від якої залежить здоров'я та благополуччя як нинішнього, так і майбутніх поколінь”, – сказав голова суду Юдзі Івасава.

Хоча Міжнародний суд ООН не має механізму для забезпечення виконання такого консультативного висновку країнами, як твердження правових принципів, висновки, тим не менш, можуть мати далекосяжний вплив на судові процеси в судах у всьому світі, а також на міжнародні переговори щодо кліматичної політики та фінансування.

Генеральна Асамблея Організації Об'єднаних Націй запросила висновок після багаторічної кампанії, організованої студентами-юристами з Вануату та інших тихоокеанських островів. Це призвело до двотижневого слухання в грудні, на якому понад 100 країн, організацій та експертів звернулися до суду.

Потужні виробники викопного палива, включно зі Сполученими Штатами та Саудівською Аравією, стверджували перед судом, що Паризька угода 2015 року, в якій майже всі країни погодилися обмежити викиди парникових газів, була достатньою для вирішення проблеми зміни клімату.

Інші країни стверджували, що суд повинен вжити заходів, стверджуючи, що оскільки Паризька угода не має механізму забезпечення виконання, її буде недостатньо, щоб зупинити швидкі темпи глобального потепління, яке спричиняє підвищення температури, підвищення рівня океанів та дедалі небезпечніші шторми.

Під час слухань також стверджувалося, що країни, які викидають найбільше вуглекислого газу, що нагріває планету, повинні виплатити репарації іншим країнам, які страждають від наслідків глобального потепління.

Висновок суду вийшов далі, ніж очікували багато юристів. Судді встановили, що всі держави зобов'язані обмежити глобальне потепління до 1,5°C.

Суд також залишив відкритою можливість того, що країни можуть подати одна на одну до суду за збитки, спричинені історичними викидами. “Хоча зміна клімату спричинена сукупними викидами парникових газів, науково можливо визначити загальний внесок кожної держави у глобальні викиди”, – заявив суд.

Інституція заявила, що нездатність держави захистити кліматичну систему, зокрема через виробництво, споживання або субсидії на викопне паливо, може вважатися “неправомірними діями”, і що уряди можуть бути притягнуті до відповідальності за шкоду, завдану корпораціями.

Екологічні групи схвалили це рішення, а Вануату звернеться до Генеральної Асамблеї з проханням ухвалити резолюцію для втілення цього висновку в життя.

Міжнародний суд ООН заявив, що його грудневі слухання мали найвищий рівень участі в його історії. За свою 80-річну історію суд видав 29 консультативних висновків, і лише чотири інші були одноголосними.