Маркарова відповіла, що Україні допомогло покращити відносини з адміністрацією Трампа

Посол України наголосила, що Київ погоджувався на всі пропозиції американського президента: і на прямі переговори з росіянами, і на повне припинення вогню, і на часткове.

Покращенню взаємодії з новою американською адміністрацією допомогла постійна робота великої української команди від президента до міністрів та передача доказів дій Росії. Про це посол України в США Оксана Маркарова розповіла на каналі LB live.

Дипломатка наголосила, що протягом усього часу двопартійна підтримка України в Конгресі зберігалася. На початку будь-якої адміністрації звертає увагу на те, що говорить її лідер, тож позиція Дональда Трампа була й залишається важливою.

"Ми відповіли «так» на всі пропозиції президента Трампа", – звернула вона увагу.

Маркарова вважає, що за цей час усім стало очевидно: не Україна починала війну, не вона не хоче миру.

"Думаю, що ці постійні дії, які показують, що робить Росія, поширення правди, налагодження і наша конструктивна позиція. Це все рухає в правильному напрямку і, безумовно, наші партнери дуже допомагають", – сказала посол.

Повну версію розмови з Оксаною Маркаровою дивіться за посиланням.

А також – розмову з послом України в Великій Британії Валерієм Залужним.