Маркарова відповіла, що Україні допомогло покращити відносини з адміністрацією Трампа

Покращенню взаємодії з новою американською адміністрацією допомогла постійна робота великої української команди від президента до міністрів та передача доказів дій Росії. Про це посол України в США Оксана Маркарова розповіла на каналі LB live.
Дипломатка наголосила, що протягом усього часу двопартійна підтримка України в Конгресі зберігалася. На початку будь-якої адміністрації звертає увагу на те, що говорить її лідер, тож позиція Дональда Трампа була й залишається важливою.
"Ми відповіли «так» на всі пропозиції президента Трампа", – звернула вона увагу.
Маркарова вважає, що за цей час усім стало очевидно: не Україна починала війну, не вона не хоче миру.
"Думаю, що ці постійні дії, які показують, що робить Росія, поширення правди, налагодження і наша конструктивна позиція. Це все рухає в правильному напрямку і, безумовно, наші партнери дуже допомагають", – сказала посол.
Повну версію розмови з Оксаною Маркаровою дивіться за посиланням.
А також – розмову з послом України в Великій Британії Валерієм Залужним.
- "Потепління" в відносинах Києва і Вашингтона почалося цього місяця.
- Трамп відкрито заявив, що бачить неготовність Путіна до конструктиву в мирному процесі. Американський президент провів розмову з Володимиром Зеленським, в якій обговорювали продаж зброї.
- Згодом США оголосили, що продаватимуть зброю НАТО, аби організація передавала її Україні.