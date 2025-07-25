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ООН: від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло щонайменше 13 580 цивільних

Від початку року кількість жертв в Україні через російську агресію досягла найвищого рівня.

ООН: від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло щонайменше 13 580 цивільних
Атака на Київ 4 липня
Фото: ДСНС України в Telegram

Від початку року кількість жертв серед цивільного населення України внаслідок російських обстрілів досягла найвищого рівня за аналогічні періоди впродовж трьох останніх років.

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Про це заявив помічник генсека ООН у справах Європи, Центральної Азії та Північної й Південної Америки Мирослав Єнча під час засідання Ради Безпеки ООН у п’ятницю, пише Укрінформ.

Лише за останній місяць "щоденні обстріли українських міст і сіл ракетами й дронами з боку Російської Федерації лише посилилися, завдаючи катастрофічної шкоди цивільному населенню", — наголосив Єнча.

У червні кількість жертв серед цивільних українців сягнула піку за три роки. Усього лише за перше півріччя 2025 року вбито та поранено 6754 особи.

У липні Росія випустила по Україні щонайменше 5183 далекобійних боєприпаси, зокрема рекордних 728 дронів 9 липня.

Особливо під ударами перебували Київ та історична і портова частина Одеси. "Атаки із сотнями дронів та десятками ракет відбуваються щодня", – сказав представник ООН.

  • В ООН зазначали, що існує тенденція до погіршення ситуації: упродовж першої половини року кількість загиблих та поранених цивільних досягла позначки у 6754 людини, що на 54% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У липні Росія продовжила терор.  

Єнчі наголосив, що в Україні нині немає безпечного місця, оскільки РФ обстрілює і західні регіони, які зазнали наймасштабніших повітряних атак за весь час повномасштабної війни.

Загалом за даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло щонайменше 13 580 цивільних осіб, зокрема 716 дітей, ще 34 115 цивільних, включаючи 2173 дитини, зазнали поранень.
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