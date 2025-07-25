Від початку року кількість жертв в Україні через російську агресію досягла найвищого рівня.

Від початку року кількість жертв серед цивільного населення України внаслідок російських обстрілів досягла найвищого рівня за аналогічні періоди впродовж трьох останніх років.

Про це заявив помічник генсека ООН у справах Європи, Центральної Азії та Північної й Південної Америки Мирослав Єнча під час засідання Ради Безпеки ООН у п’ятницю, пише Укрінформ.

Лише за останній місяць "щоденні обстріли українських міст і сіл ракетами й дронами з боку Російської Федерації лише посилилися, завдаючи катастрофічної шкоди цивільному населенню", — наголосив Єнча.

У червні кількість жертв серед цивільних українців сягнула піку за три роки. Усього лише за перше півріччя 2025 року вбито та поранено 6754 особи.

У липні Росія випустила по Україні щонайменше 5183 далекобійних боєприпаси, зокрема рекордних 728 дронів 9 липня.

Особливо під ударами перебували Київ та історична і портова частина Одеси. "Атаки із сотнями дронів та десятками ракет відбуваються щодня", – сказав представник ООН.

В ООН зазначали, що існує тенденція до погіршення ситуації: упродовж першої половини року кількість загиблих та поранених цивільних досягла позначки у 6754 людини, що на 54% більше, ніж за аналогічний період минулого року. У липні Росія продовжила терор.

Єнчі наголосив, що в Україні нині немає безпечного місця, оскільки РФ обстрілює і західні регіони, які зазнали наймасштабніших повітряних атак за весь час повномасштабної війни.

Загалом за даними ООН, від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну загинуло щонайменше 13 580 цивільних осіб, зокрема 716 дітей, ще 34 115 цивільних, включаючи 2173 дитини, зазнали поранень.