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Росіяни вчитимуть дітей на ТОТ Луганщини виготовляти дрони для армії РФ, — спротив

Окупанти продовжують мілітаризацію дітей на ТОТ.

Росіяни вчитимуть дітей на ТОТ Луганщини виготовляти дрони для армії РФ, — спротив
Фото: ЦНС

Російські окупанти у т.о. Луганську створює дитячі клуби "Юниє тєхнікі", де школярів вчитимуть виготовляти дрони й техніку для війська РФ.

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Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як зазначають у спротиві, "проєкт стартує восени 2025 року в межах програми "пєрвиє в наукє", якою керує путінське молодіжне об'єднання "двіженіє пєрвих".

У ЦНС додають, що це черговий приклад мілітаризації освіти на ТОТ: під виглядом "науки" дітей привчають до війни, залучаючи до роботи на користь військової машини окупанта.

"Центр національного спротиву нагадує – залучення дітей до виробництва техніки для війни є порушенням міжнародного права", — наголошують у ЦНС.
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