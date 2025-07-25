На Донеччині через російські обстріли загинули щонайменше 2 людини, ще 6 — поранені

У Покровську і Мирнограді окупанти скинули вибухівку з FPV-дрона на цивільних.

Унаслідок сьогоднішніх обстрілів РФ на Донеччині щонайменше 2 людини загинули і 6 поранені, повідомляє очільник ОВА Вадим Філашкін.

У Покровську росіяни вбили 50-річного чоловіка, ще одного — поранили. У Мирнограді загинув 65-річний чоловік. В обох випадках ворог атакував цивільних FPV-дронами.

Костянтинівку росіяни обстріляли з артилерії, там 4 людини отримали важкі поранення. Пошкоджено 4 приватні будинки, 2 багатоповерхівки та інфраструктурний об'єкт.

Також двічі під обстріл потрапила Дружківка — там наразі відомо про 1 пораненого. Пошкоджено 39 приватних будинків, лінію електропередач і газогін.