Росіяни атакували Нікопольщину: є пошкодження будинків

Російські окупанти упродовж дня атакували безпілотниками та били з артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщини.
Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.
По Нікопольщині ворог бив безпілотниками та артилерією. Під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади.
Унаслідок ворожих ударів зайнявся приватний будинок. Ще 4 – побиті. Пошкоджені й комунальне підприємство, авто, лінії електропередач та газогони.
Минулося без загиблих і постраждалих.
- Зеленський: на Сумському напрямку є покращення, умовний успіх для Росії – це Дніпропетровська область.