Росіяни атакували Нікопольщину: є пошкодження будинків

Російські окупанти упродовж дня атакували безпілотниками та били з артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщини.

Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

По Нікопольщині ворог бив безпілотниками та артилерією. Під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади.

Унаслідок ворожих ударів зайнявся приватний будинок. Ще 4 – побиті. Пошкоджені й комунальне підприємство, авто, лінії електропередач та газогони.

Минулося без загиблих і постраждалих.