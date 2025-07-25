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Росіяни атакували Нікопольщину: є пошкодження будинків

Унаслідок атки пожежі виникли у житловий будинках.

Росіяни атакували Нікопольщину: є пошкодження будинків
Фото: Сергій Лисак

Російські окупанти упродовж дня атакували безпілотниками та били з артилерії по Нікопольському району Дніпропетровщини.

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Про це повідомляє очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

По Нікопольщині ворог бив безпілотниками та артилерією. Під обстрілами опинилися Нікополь, Марганецька, Червоногригорівська і Покровська громади. 

Унаслідок ворожих ударів зайнявся приватний будинок. Ще 4 – побиті. Пошкоджені й комунальне підприємство, авто, лінії електропередач та газогони. 

Минулося без загиблих і постраждалих.
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