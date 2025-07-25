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Генпрокурор: на Львівщині викрили на хабарництві і розтраті держкоштів 18 посадовців

Незаконні дії посадовців призвели до 51 млн. грн. збитків державі.

Генпрокурор: на Львівщині викрили на хабарництві і розтраті держкоштів 18 посадовців
Фото: Львівська обласна прокуратура

Правоохоронці повідомили про підозри 18 посадовцям органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, комунальних підприємств і керівникам компаній-підрядників у Львівській області, дії яких призвели до 51 млн. грн. збитків державі.

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Про це повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко.

"Прокурори Львівської обласної та окружних прокуратур області спільно з іншими правоохоронними органами повідомили про підозру посадовцям органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, комунальних підприємств і керівникам компаній-підрядників. Дії цих осіб призвели до 51 млн грн збитків бюджету", ідеться у повідомленні.

Зокрема, підозри отримали: 

Заступник голови однієї з сільрад Львівщини – в умовах воєнного стану посадовець привласнив кошти під час закупівлі антидронових рушниць.

4 посадовці ДП "Ліси України" – безпідставно видавали лісорубні квитки, через що знищено щонайменше 9 530 дерев і завдано значну шкоду бюджету.

В.о. керівника Франківської РДА, керівниця Галицької РДА Львова та директор компанії-підрядника – підрядник штучно завищив вартість аварійно-відновлювальних робіт житлових будинків після ракетного обстрілу на вул. Стрийській, а чиновники – погодили йому цю проектно-кошторисну документацію.

Державний інспектор митного поста "Яворів" Львівської митниці – організував незаконну схему ввезення товарів до України без сплати обов’язкових митних платежів.

Посадовиця органу соцзахисту Стрийської РДА та її чоловік-спільник – розтратили бюджетні кошти – гроші списували, як компенсації за фіктивними договорами за програмою "Муніципальна няня".

Інспектор управління капбудівництва Львівської ОВА – підписав акт виконаних робіт у навчальному закладі по роботах, які в дійсності не проводились.

Колишній директор комунального підприємства Самбора, директор компанії-підрядника, інженер технагляду – здійснили "ремонт" трубопроводу. Але не в реальності, а лише на папері.

ФОП та директор товариства – привласнили бюджетні кошти, які виділялись на капремонт відділення дитячого медзакладу Львова.

Директор одного з ТОВ – використовував службові повноваження для особистого збагачення. Поставив у Рава-Руську лікарню вугілля, якість якого не відповідала умовам договору.

  • Нещодавно у Чернівецькій області прокурори оголосили про підозру десятьох посадовцям місцевих громад та комунальних підприємств у розтраті майже 10 мільйонів гривень.
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