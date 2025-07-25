ЗМІ: у ХАМАС заявили відновлення переговорів про припинення вогню у Газі наступного тижня

Дівчина з Кораном на місці зруйнованої мечеті, Дейр-ель-Балах, південна частина смуги Гази, 2 березня 2024

Офіційний представник ХАМАСу заявив про відновлення переговорів про припинення вогню в Газі наступного тижня, пише AP.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його уряд розглядає "альтернативні варіанти" переговорів про припинення вогню з ХАМАС після того, як Ізраїль та США відкликали свої переговорні групи.

Також представник ХАМАСу Бассем Наїм заявив, що ізраїльська делегація вирушить для консультацій на початку наступного тижня.

Як пише агенство, адміністрації Трампа не вдалося досягти прориву в домовленостях щодо припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом, на тлі погіршення гуманітарної ситуації в Газі.