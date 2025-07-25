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ЗМІ: у ХАМАС заявили відновлення переговорів про припинення вогню у Газі наступного тижня

Ізраїльська сторона розглядає "альтернативні варіанти" переговорів.

ЗМІ: у ХАМАС заявили відновлення переговорів про припинення вогню у Газі наступного тижня
Дівчина з Кораном на місці зруйнованої мечеті, Дейр-ель-Балах, південна частина смуги Гази, 2 березня 2024
Фото: EPA/UPG

Офіційний представник ХАМАСу заявив про відновлення переговорів про припинення вогню в Газі наступного тижня, пише AP.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявив, що його уряд розглядає "альтернативні варіанти" переговорів про припинення вогню з ХАМАС після того, як Ізраїль та США відкликали свої переговорні групи.

Також представник ХАМАСу Бассем Наїм заявив, що ізраїльська делегація вирушить для консультацій на початку наступного тижня. 

Як пише агенство, адміністрації Трампа не вдалося досягти прориву в домовленостях щодо припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАСом, на тлі погіршення гуманітарної ситуації в Газі.

  • Напередодні Віткофф заявив, що США виходять із перемовного процесу між Ізраїлем і ХАМАСом, оскільки останні не налаштовані на переговори.
  • Генсек ВООЗ заявив, що в Смузі Гази вже є голод, і він спричинений людським фактором. Голодування людей спричинила блокада Ізраїлем надходження гуманітарної допомоги. Щодня є потреба в 500-600 вантажівках, в той час як Ізраїль пропускає значно менше. Внаслідок голодування з жовтня 2023, згідно з заявами палестинців, загинули понад 100 людей, зокрема діти.
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