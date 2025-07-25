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Верховний суд Франції підтвердив імунітет Асада

Але допустив ордери на арешт диктатора у майбутньому.

Верховний суд Франції підтвердив імунітет Асада
Башар Асад
Фото: EPA/UPG

Касаційний суд Франції визнав, що колишній сирійський президент Башар Асад мав особистий імунітет як чинний глава держави, але водночас суд залишив можливість видачі ордерів на арешт у майбутньому за воєнні злочини або злочини проти людяності, пише АР.

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«З огляду на те, що Башар Асад більше не є главою держави, проти нього могли бути видані або можуть бути видані ордери на арешт», — йдеться в рішенні, яке цитує голова Касаційного суду Крістоф Сулар.

Суд підтвердив, що відповідно до чинного міжнародного права юрисдикційний імунітет поширюється навіть на тяжкі злочини, якщо їх скоїв чинний глава іноземної держави.

Активісти і правозахисники, які збирали докази щодо застосування хімічної зброї в Гуті 2013 року, розцінили це рішення як невдачу.

«Це велика помилка. Вона дає сигнал іншим диктаторам, що їм усе зійде з рук», — заявив президент Сирійського центру ЗМІ Мазен Дарвиш.

Французький суд також дозволив розгляд справи проти колишнього міністра фінансів Сирії Адзіба Маяле попри його вимоги про імунітет.

  • У разі позитивного рішення воно могло відкрити шлях до заочного суду над Асадом за ймовірні атаки із застосуванням хімічної зброї.
  • У такому випадку воно могло створити правовий прецедент для судового переслідування чинних чи колишніх лідерів, які обвинувачуються у звірствах.
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