Уночі 26 липня далекобійні дрони СБУ уразили виробничі потужності Ставропольського радіозаводу "Сигнал" – один із найбільших в РФ виробників радіоелектроніки.

Про це LB.ua повідомив співрозмовник в СБУ.

За інформацією співрозмовника, один із ударів припав на корпус №2 (цех №5), де розташовано дороговартісне імпортне обладнання – станки на базі числового програмного управління.

Друге ураження зафіксовано у корпусі №1, де знаходиться цех радіоелектронних пристроїв №17.

Завод "Сигнал" спеціалізується на виробництві різних видів РЕБів, радіолокаційної, радіонавігаційної апаратури, радіоапаратури дистанційного керування та працює на російський ВПК. Підприємство перебуває під міжнародними санкціями.

"Кожне таке ураження зупиняє виробничі процеси та знижує військовий потенціал ворога. Ця робота триватиме й надалі", – повідомив співрозмовник.