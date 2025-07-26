​З Росії в Україну повернули дівчину-підлітка

Її родина була змушена виїхати з Маріуполя у 2022 році.

У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути ще одну українську дівчину-підлітка з території Росії.

Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, 18-річна провела три роки в РФ, куди її родина була змушена виїхати з Маріуполя у 2022 році.

«Попри все, вона не припиняла навчання в українській школі онлайн і ще до повноліття почала планувати повернення. Днями вона перетнула кордон і вже перебуває у безпеці на вільній території України», - зазначив Єрмак.