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​З Росії в Україну повернули дівчину-підлітка

Її родина була змушена виїхати з Маріуполя у 2022 році. 

​З Росії в Україну повернули дівчину-підлітка
діти, фоо ілюстративне
Фото: saveukraineua.org

У межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути ще одну українську дівчину-підлітка з території Росії.

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Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

За його словами, 18-річна провела три роки в РФ, куди її родина була змушена виїхати з Маріуполя у 2022 році. 

«Попри все, вона не припиняла навчання в українській школі онлайн і ще до повноліття почала планувати повернення. Днями вона перетнула кордон і вже перебуває у безпеці на вільній території України», - зазначив Єрмак.
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