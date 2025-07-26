ГУР представило дипломатам докази постачання західних компонентів до російської зброї

Українська розвідка продемонструвала українським та іноземним дипломатам зразки трофейної російської зброї з виявленими західними електронними компонентами, що надходять до РФ попри санкції.
Про це повідомила пресслужба ГУР.
Захід відбувся у Києві в межах спеціального брифінгу для українських послів та почесних консулів іноземних держав.
Під час заходу фахівці Головного управління розвідки також презентували платформу War&Sanctions — цифровий інструмент, що дозволяє відстежувати використання західних компонентів у російському озброєнні та виявляти схеми обходу санкцій.
На порталі платформи в розділі “Компоненти у зброї” публікуються нові зразки, досліджені ГУР спільно з науковими установами.
- У червні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомляв, що за результатом аналізу решток російських ракет і дронів постійно виявляють іноземні компоненти, виготовлені щонайменше в 19 країнах світу.