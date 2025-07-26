ГУР представило дипломатам докази постачання західних компонентів до російської зброї

На порталі War&Sanctions у розділі «Компоненти у зброї» публікуються нові зразки, досліджені ГУР.

Українська розвідка продемонструвала українським та іноземним дипломатам зразки трофейної російської зброї з виявленими західними електронними компонентами, що надходять до РФ попри санкції.

Про це повідомила пресслужба ГУР.

Захід відбувся у Києві в межах спеціального брифінгу для українських послів та почесних консулів іноземних держав.

Під час заходу фахівці Головного управління розвідки також презентували платформу War&Sanctions — цифровий інструмент, що дозволяє відстежувати використання західних компонентів у російському озброєнні та виявляти схеми обходу санкцій.

На порталі платформи в розділі “Компоненти у зброї” публікуються нові зразки, досліджені ГУР спільно з науковими установами.