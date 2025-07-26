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Російські БпЛА атакували цивільну інфраструктуру міста Суми (доповнено)

Зафіксовано три влучання.

Російські БпЛА атакували цивільну інфраструктуру міста Суми (доповнено)
Фото: Сумська ОВА

У Сумах зафіксовані три влучання російських безпілотників по цивільній інфраструктурі міста. Через удар пошкоджена будівня ОДА. 

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Про це повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар і пізніше повідомили у міськраді. 

"Сьогодні, на жаль, зафіксовано три прильоти БпЛА. Під ворожою атакою знову опинилася цивільна інфраструктура нашого міста", – ідеться у повідомленні Кобзара. 

Постраждалих немає.

Доповнення. Пізніше у міськраді додали, що один із безпілотників влучив у центр міста – на площу Незалежності. Пошкоджена будівля Сумської обласної державної адміністрації.

У міськраді зазначили, що це – прицільна атака і не перша по цивільному об’єкту. 

На місці працюють рятувальні служби.
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