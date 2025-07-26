Російські БпЛА атакували цивільну інфраструктуру міста Суми (доповнено)

У Сумах зафіксовані три влучання російських безпілотників по цивільній інфраструктурі міста. Через удар пошкоджена будівня ОДА.
Про це повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар і пізніше повідомили у міськраді.
"Сьогодні, на жаль, зафіксовано три прильоти БпЛА. Під ворожою атакою знову опинилася цивільна інфраструктура нашого міста", – ідеться у повідомленні Кобзара.
Постраждалих немає.
Доповнення. Пізніше у міськраді додали, що один із безпілотників влучив у центр міста – на площу Незалежності. Пошкоджена будівля Сумської обласної державної адміністрації.
У міськраді зазначили, що це – прицільна атака і не перша по цивільному об’єкту.
На місці працюють рятувальні служби.
- Унаслідок російського обстрілу по цивільний інфраструктурі Сумщини, частина мешканців Сум та району залишилися без електроенергії.