Російські БпЛА атакували цивільну інфраструктуру міста Суми (доповнено)

У Сумах зафіксовані три влучання російських безпілотників по цивільній інфраструктурі міста. Через удар пошкоджена будівня ОДА.

Про це повідомив в.о. міського голови Сум Артем Кобзар і пізніше повідомили у міськраді.

"Сьогодні, на жаль, зафіксовано три прильоти БпЛА. Під ворожою атакою знову опинилася цивільна інфраструктура нашого міста", – ідеться у повідомленні Кобзара.

Постраждалих немає.

Доповнення. Пізніше у міськраді додали, що один із безпілотників влучив у центр міста – на площу Незалежності. Пошкоджена будівля Сумської обласної державної адміністрації.

У міськраді зазначили, що це – прицільна атака і не перша по цивільному об’єкту.

На місці працюють рятувальні служби.