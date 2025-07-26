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​Укрзалізниця продовжила курсування додаткових літніх поїздів у серпні

Продаж квитків на більшість рейсів відкрито на всіх офіційних ресурсах залізниці. 

​Укрзалізниця продовжила курсування додаткових літніх поїздів у серпні
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця продовжила курсування додаткових літніх поїздів у серпні.

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Як повідомили у телеграмі перевізника, йдеться про такі рейси:

  • Поїзд № 708/707 Одеса – Вінниця вирушатиме з Одеси та Вінниці 1 та 3 серпня.
  • Поїзди № 740/739 Київ – Кривий Ріг та № 753/754 Кривий Ріг – Київ курсуватимуть 31 липня, а також 2, 4, 6, 8, 10 серпня.
  • Поїзд № 275/276 Київ – Вінниця вирушатиме з Києва та Вінниці 1 та 3 серпня.

На маршрутах будуть задіяні купейні вагони з місцями для сидіння. 

"Будь ласка, будьте уважні при виборі місць та звертайте увагу на позначку, що білизни у цих поїздах не буде", – наголосили в Укрзалізниці. 

Продаж квитків на більшість рейсів відкритий на всіх офіційних ресурсах залізниці. 

Також зазначається, що квитки на поїзди до/з Кривого Рогу зʼявляться в продажі вже незабаром.

  • Нещоавно в Укрзалізниці попередили, що на станціях вибірково працюватимуть групи воєнізованої охорони. Крім того, поїзні бригади отримали додаткові вказівки щодо ретельної звірки даних.
  • Із 1 серпня Укрзалізниця в тестовому режимі вводить верифікацію через Дія.Підпис для низки популярних поїздів.
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