Продаж квитків на більшість рейсів відкрито на всіх офіційних ресурсах залізниці.

Укрзалізниця продовжила курсування додаткових літніх поїздів у серпні.

Як повідомили у телеграмі перевізника, йдеться про такі рейси:

Поїзд № 708/707 Одеса – Вінниця вирушатиме з Одеси та Вінниці 1 та 3 серпня.

Поїзди № 740/739 Київ – Кривий Ріг та № 753/754 Кривий Ріг – Київ курсуватимуть 31 липня, а також 2, 4, 6, 8, 10 серпня.

Поїзд № 275/276 Київ – Вінниця вирушатиме з Києва та Вінниці 1 та 3 серпня.

На маршрутах будуть задіяні купейні вагони з місцями для сидіння.

"Будь ласка, будьте уважні при виборі місць та звертайте увагу на позначку, що білизни у цих поїздах не буде", – наголосили в Укрзалізниці.

Продаж квитків на більшість рейсів відкритий на всіх офіційних ресурсах залізниці.

Також зазначається, що квитки на поїзди до/з Кривого Рогу зʼявляться в продажі вже незабаром.