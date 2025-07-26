Укрзалізниця продовжила курсування додаткових літніх поїздів у серпні.
Як повідомили у телеграмі перевізника, йдеться про такі рейси:
- Поїзд № 708/707 Одеса – Вінниця вирушатиме з Одеси та Вінниці 1 та 3 серпня.
- Поїзди № 740/739 Київ – Кривий Ріг та № 753/754 Кривий Ріг – Київ курсуватимуть 31 липня, а також 2, 4, 6, 8, 10 серпня.
- Поїзд № 275/276 Київ – Вінниця вирушатиме з Києва та Вінниці 1 та 3 серпня.
На маршрутах будуть задіяні купейні вагони з місцями для сидіння.
"Будь ласка, будьте уважні при виборі місць та звертайте увагу на позначку, що білизни у цих поїздах не буде", – наголосили в Укрзалізниці.
Продаж квитків на більшість рейсів відкритий на всіх офіційних ресурсах залізниці.
Також зазначається, що квитки на поїзди до/з Кривого Рогу зʼявляться в продажі вже незабаром.
- Нещоавно в Укрзалізниці попередили, що на станціях вибірково працюватимуть групи воєнізованої охорони. Крім того, поїзні бригади отримали додаткові вказівки щодо ретельної звірки даних.
- Із 1 серпня Укрзалізниця в тестовому режимі вводить верифікацію через Дія.Підпис для низки популярних поїздів.