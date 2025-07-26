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Розвідка повідомила, що у Росії знищено літак СУ-27УБ

Повітряне судно згоріло. 

Розвідка повідомила, що у Росії знищено літак СУ-27УБ
Ілюстративне фото
Фото: mil.in.ua

Головне управління розвідки МО України (ГУР) повідомило, що у Росії знищений літак СУ-27УБ.

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Як зазначено у телеграмі ГУР, у ніч за 25 на 26 липня на аеродромі "Прмавір" Краснодарського краю запалав навчально-бойовий винищувач збройних сил РФ СУ-27УБ. 

За інформацією місцевих мешканців, зв’язок у населених пунктах поблизу аеродрому відсутній.

Аеродром “армавір” та літаки на ньому використовуються переважно для навчання курсантів краснодарського авіаційного училища. 

"Спротив кремлівському режиму всередині росії ― зростає. ГУР МО України нагадує ― кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату", – додали у розвідці.  

  • Наприкінці червня Сили спецоперацій ЗСУ та Служба безпеки України провели спільну спецоперацію, внаслідок якої знищили на аеродромі Маринівка два російські винищувачі - бомбардувальники СУ-34 та ще два пошкодили. 
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