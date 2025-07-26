Розвідка повідомила, що у Росії знищено літак СУ-27УБ

Головне управління розвідки МО України (ГУР) повідомило, що у Росії знищений літак СУ-27УБ.

Як зазначено у телеграмі ГУР, у ніч за 25 на 26 липня на аеродромі "Прмавір" Краснодарського краю запалав навчально-бойовий винищувач збройних сил РФ СУ-27УБ.

За інформацією місцевих мешканців, зв’язок у населених пунктах поблизу аеродрому відсутній.

Аеродром “армавір” та літаки на ньому використовуються переважно для навчання курсантів краснодарського авіаційного училища.

"Спротив кремлівському режиму всередині росії ― зростає. ГУР МО України нагадує ― кожен злочин проти українського народу матиме належну відплату", – додали у розвідці.