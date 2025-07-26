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Генштаб ЗСУ: на фронті відбулися 69 боїв

Половина припала на Покровський напрямок.

Генштаб ЗСУ: на фронті відбулися 69 боїв
український військовий

Станом на 16.00 26 липня зафіксували 69 бойових зіткнень.

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Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Від артилерійських обстрілів з території РФ постраждали прикордонні населені пункти, зокрема, Тимоновичі Чернігівської області; Дорошівка, Гірки Сумської області. Авіаудару зазнала Шостка.

Шість ворожих атак відбили українські захисники на Північно–Слобожанському і Курському напрямках. Також противник завдав трьох авіаударів, скинув шість КАБів, та здійснив 162 обстріли, зокрема два – із реактивної системи залпового вогню.

На ПівденноСлобожанському напрямку ворог тричі атакував позиції українських захисників поблизу Стариці та в районі Вовчанська. Наші воїни дали гідну відсіч.

На Куп’янському противник здійснив атаку на позиції українських військ у районах Радьківки, Куп’янська та Загризового.

На Лиманському загарбницька армія атакувала 11 разів поблизу населених пунктів Новий Мир, Зелений Гай, Греківка, Шандриголове, Колодязі, Карпівка та Торське. Сили оборони успішно зупинили дев’ять спроб просування противника, два бої тривають.

На Краматорському противник один раз безуспішно атакував позиції Сил оборони.

На Торецькому загарбник один раз атакував в районі Торецька.

На Покровському росіяни здійснили 35 спроб потіснити українських захисників із займаних позицій у районах населених пунктів Полтавка, Володимирівка, Новоторецьк, Новоекономічне, Лисівка, Новоукраїнка, Покровськ, Звірове, Удачне, Котлине, Новопавлівка, Олексіївка та в напрямку Новопідгороднього. Сили оборони стримують натиск противника та відбили 27 атак. Вісім бойових зіткнень досі тривають.

На Новопавлівському напрямку противник двічі атакував поблизу Темирівки, боєзіткнення тривають.

На Гуляйпільському ворожа авіація завдала удару по Білогір’ю.

На Оріхівському ворог двічі атакував позиції наших захисників в районі Кам’янського. Одне боєзіткнення триває.

На Придніпровському ворог чотири рази намагався прорватися на позиції українських військ. Також загарбники завдали авіаудару по Одрадокам’янці.
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