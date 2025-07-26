Рятувальники ліквідували всі пожежі на Харківщині, які виникли унаслідок ворожої атаки

У Харкові рятувальники ліквідували всі осередки пожеж, які виникли унаслідок комбінованого російського обстрілу.
Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.
"До ліквідації наслідків російського терору залучались понад 70 рятувальників та 18 одиниць техніки ДСНС", ідеться у повідомленні.
Внаслідок нічної атаки постраждали 6 осіб, у тому числі 4 співробітників ДСНС.
- Уночі 26 липня російські війська завдали понад 20 ударів по місту Харків. Відомо про поранених та руйнування. За три години обстрілу росіяни застосували по Харкову 4 керовані авіабомби, 2 балістичні ракети і потім вже 15 "шахедів".