Рятувальники ліквідували всі пожежі на Харківщині, які виникли унаслідок ворожої атаки

Внаслідок нічної атаки постраждали 6 осіб, серед них – четверо рятувальників.

Фото: ДСНС у Харківській області

У Харкові рятувальники ліквідували всі осередки пожеж, які виникли унаслідок комбінованого російського обстрілу.

Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

"До ліквідації наслідків російського терору залучались понад 70 рятувальників та 18 одиниць техніки ДСНС", ідеться у повідомленні.

Внаслідок нічної атаки постраждали 6 осіб, у тому числі 4 співробітників ДСНС.