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Рятувальники ліквідували всі пожежі на Харківщині, які виникли унаслідок ворожої атаки

Внаслідок нічної атаки постраждали 6 осіб, серед них – четверо рятувальників.

Рятувальники ліквідували всі пожежі на Харківщині, які виникли унаслідок ворожої атаки
Фото: ДСНС у Харківській області

У Харкові рятувальники ліквідували всі осередки пожеж, які виникли унаслідок комбінованого російського обстрілу.

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Про це повідомляє ДСНС у Харківській області.

"До ліквідації наслідків російського терору залучались понад 70 рятувальників та 18 одиниць техніки ДСНС", ідеться у повідомленні.

Внаслідок нічної атаки постраждали 6 осіб, у тому числі 4 співробітників ДСНС.

  • Уночі 26 липня російські війська завдали понад 20 ударів по місту Харків. Відомо про поранених та руйнування. За три години обстрілу росіяни застосували по Харкову 4 керовані авіабомби, 2 балістичні ракети і потім вже 15 "шахедів". 
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