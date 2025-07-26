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Посадовця Київського ТЦК та СП затримали за вимагання 3500$ за зняття з розшуку

Затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

Посадовця Київського ТЦК та СП затримали за вимагання 3500$ за зняття з розшуку
Фото: Офіс генпрокурора

Посадовця Київського ТЦК та СП затримали за вимагання $3500 для зняття з розшуку військовозобов’язаного. 

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Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, підозрюваний вимагав та отримав від громадянина $3500 за "вирішення питання" щодо зняття його з розшуку у Солом’янському ТЦК та СП. Посадовця затримали під час отримання хабаря, йому повідомили про підозру.

Також за клопотанням прокуратури затриманому обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внесення застави.

У межах кримінального провадження заразом перевіряються інші можливі випадки зловживання впливом затриманим посадовцем чи його колегами. 

Фото: ОГП

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГСУ СБУ за оперативного супроводу ГУ СБУ у м. Києві та Київській області
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