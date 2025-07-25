У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
У Львові госпіталізували понад 50 людей, які відвідували новий китайський ресторан
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Колишній очільник МЗС Кулеба назвав події довкола НАБУ і САП "розіграним спектаклем"
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Відомо, скільки грошей Усик заробив за бій проти Дюбуа
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Гетманцев: пільгу на ввезення електрокарів в Україну не продовжуватимуть
Хто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
ЕксклюзивХто голосував за передачу НАБУ і САП під контроль генпрокурору? Поіменний список
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
НАБУ і САП: СБУ може отримати доступ до запланованих операцій. Служба – заперечила (доповнено)
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
УП: в НАБУ готують підозру співвласнику "кварталу" Тимуру Міндічу
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
На Одещині громада прибрала героїв України з назв вулиць
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
Ліна Костенко: «Розрізняйте ганьбу і трагедію»
ГоловнаПраво

Суд взяв під варту ексдиректора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА

Передбачене право внести заставу розміром 30 млн гривень.

Суд взяв під варту ексдиректора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА
Ексдиректор Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА
Фото: Київська міська прокуратура

Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому директору Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА. 

LB.UA - для тих, хто вміє думати
Підтримайте нас!

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, йому визначено розмір застави розміром 30 млн гривень. Термін дії запобіжного заходу – до 20 вересня 2025 року.

Цього посадовця підозрюють у заволодінні грошима, виділеними з бюджету Києва в рамках міської програми "Турбота. Назустріч киянам". 

У прокуратурі розповіли, що підозрювані у складі групи, до якої входили посадові особи Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, а також підприємці, які за договорами надавали послуги киянам, заволоділи 75 млн зі 150 млн гривень, виділених з міського бюджету.

Дії колишнього керівника Департаменту кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України.

  • 23 липня цьому чиновнику повідомили про підозру. 
  • У березні 2025 року підозри в цьому ж провадженні отримали заступниця та колишній заступник директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, директор приватного товариства, а також підприємець (колишній заступник директора Департаменту охорони здоров'я КМДА), які у складі організованої групи заволоділи грошима, виділеними на соціальну допомогу киянам (ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 1,2 ст. 366 КК України).
Теми:
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies