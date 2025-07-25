Суд взяв під варту ексдиректора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА

Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому директору Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА.

Як повідомили у Київській міській прокуратурі, йому визначено розмір застави розміром 30 млн гривень. Термін дії запобіжного заходу – до 20 вересня 2025 року.

Цього посадовця підозрюють у заволодінні грошима, виділеними з бюджету Києва в рамках міської програми "Турбота. Назустріч киянам".

У прокуратурі розповіли, що підозрювані у складі групи, до якої входили посадові особи Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, а також підприємці, які за договорами надавали послуги киянам, заволоділи 75 млн зі 150 млн гривень, виділених з міського бюджету.

Дії колишнього керівника Департаменту кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України.