Суд взяв під варту ексдиректора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА

Солом’янський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою колишньому директору Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА.
Як повідомили у Київській міській прокуратурі, йому визначено розмір застави розміром 30 млн гривень. Термін дії запобіжного заходу – до 20 вересня 2025 року.
Цього посадовця підозрюють у заволодінні грошима, виділеними з бюджету Києва в рамках міської програми "Турбота. Назустріч киянам".
У прокуратурі розповіли, що підозрювані у складі групи, до якої входили посадові особи Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, а також підприємці, які за договорами надавали послуги киянам, заволоділи 75 млн зі 150 млн гривень, виділених з міського бюджету.
Дії колишнього керівника Департаменту кваліфікували за ч. 5 ст. 191 КК України.
- 23 липня цьому чиновнику повідомили про підозру.
- У березні 2025 року підозри в цьому ж провадженні отримали заступниця та колишній заступник директора Департаменту соціальної та ветеранської політики КМДА, директор приватного товариства, а також підприємець (колишній заступник директора Департаменту охорони здоров'я КМДА), які у складі організованої групи заволоділи грошима, виділеними на соціальну допомогу киянам (ч. 5 ст. 191 КК України, ч. 1,2 ст. 366 КК України).